Luís Gonçalves queria mais nos europeus de atletismo adaptado

Em entrevista à RTP, Luís Gonçalves garantiu ter atingido os objetivos mas que queria alcançar ainda mais sucessos.



O atleta explicou que a medalha de prata em 400 metros T12, conquistada no último dia, foi a que mais gozo lhe deu ganhar porque venceu com um grande desgaste físico, depois de muitos dias de provas.



Luís Gonçalves afirmou que espera que as suas conquistas consigam inspirar atletas mais novos e que chamem patrocinadores para o ajudar a continuar a competir.



Sobre os apoios que os atletas paralímpicos têm em Portugal, Luís Gonçalves disse que os mesmos têm vindo a aumentar e lembrou que no país, tanto os atletas olímpicos como os paralímpicos devem estar equiparados.



No entanto, o atleta explicou que a visibilidade é menor e que por isso há também menos patrocinadores.



"Acho que falta um pouco de maturidade à sociedade portuguesa para encarar o desporto paralímpico como algo sério", lamentou Luís Gonçalves que acrescentou que o paralimpismo português está ainda a léguas de muitos outros países.