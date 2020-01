Luís Neto e Renan Ribeiro são ausências no Sporting para o clássico

O treinador do Sporting pode todavia contar com Bolasie, que foi despenalizado da expulsão frente ao Portimonense, e pode defrontar FC Porto.



Silas já fez a antevisão ao clássico deste domingo e admite que o jogo pode valer mais do que os três pontos em disputa.