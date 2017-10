O FC Porto, líder isolado da I Liga portuguesa de futebol, defronta o Lusitano de Évora, conjunto que atua nos Distritais, no segundo encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol. A ronda 3 da prova 'obriga' as equipas do primeiro escalão a jogar fora, mas, devido ao facto de estádio do clube Alentejano não ter as condições mínimas, o encontro disputa-se bem longe de Évora, no neutro Estádio do Restelo, em Lisboa.