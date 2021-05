Final inglesa no Porto. Manchester City e Chelsea têm protagonizado duelos emotivos esta época. Pep Guardiola vê o seu "City" - conta com três portugueses - a um passo de conquistar a Europa com esta final da Champions. Os "blues" do Chelsea querem repetir o triunfo alcançado em 2012, com o atual treinador Tuchel a ter a segunda final consecutiva. Um bom espectáculo é o que se deseja para o futebol deste sábado perante mais de 16 mil adeptos nas bancadas do estádio do Dragão.