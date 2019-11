Manuel Fernandes coloca Paciência no lugar de Ronaldo se…

Cristiano Ronaldo está a treinar aparentemente sem limitações contrariando aquilo que disse há poucos dias, Maurizio Sarri, treinador da Juventus.



Mas se o CR7 não jogar a alternativa passa por Gonçalo Paciência. É essa a leitura de Manuel Fernandes antigo avançado português.



Manuel Fernandes reforça as características que fazem de Gonçalo Paciência aquilo que chama um bom ponta-de-lança.



Manuel Fernandes entrevistado pelo jornalista da Antena 1, David Carvalho na antevisão ao Portugal-Lituânia, de quinta-feira, a partir das 19h45, no Estádio Algarve, a contar para a fase de apuramento do Euro2020.