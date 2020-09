Marcelo escusa-se a comentar apoio de António Costa ao presidente do Benfica

O Presidente da República (PR) escusou-se domingo a comentar o apoio dado pelo primeiro-ministro, António Costa, à candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, alegando que ainda não falou com o primeiro-ministro.