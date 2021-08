Marcha 50KM. Portugal em 5º lugar conquista diploma

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O português João Vieira ficou em quinto lugar nos 50 quilómetros marcha. João Vieira, vice-campeão do mundo esteve quase até ao fim no grupo perseguidor. No entanto conquista um diploma olímpico. O atleta português diz que sai dos jogos olímpicos satisfeito.