Marcha. Ana Cabecinha termina os 20 quilómetros marcha no 20.º lugar

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A atleta portuguesa gastou mais quatro minutos e 56 segundos do que a vencedora, a italiana Antonella Palmisano. Ana Cabecinha, de 37 anos, continua a deter o melhor resultado das provas de marcha em Jogos Olímpicos, com a sexta posição no Rio2016. A atleta portuguesa contou ao jornalista Marco hélio as dificuldades que sentiu na prova.