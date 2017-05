O FC Porto joga este sábado uma importante cartada para a decisão do título da Liga Portuguesa. A equipa de Nuno Espírito Santo está na Madeira para defrontar o Marítimo no Caldeirão, local onde os Dragões não ganham há cinco anos. Partida complicada para os azuis e brancos que querem acercar-se da liderança com um triunfo mas terá pela frente um Marítimo motivado que ainda luta por um lugar na Liga Europa e já derrotou esta temporada o Benfica na Madeira. Partida emocionante para acompanhar aqui no site da RTP, com relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.