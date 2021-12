Golo inaugural para a equipa da casa apenas na 2.ª parte. Joel Tagueu transformou um penálti e fez o 1-0. Rafik Guitane, a quinze do final, aumentou para 2-0. A equipa madeirense subiu ao nono lugar, com 17 pontos. O Vizela, que somou a segunda derrota consecutiva, ocupa o 13.º lugar, com 13.