O Benfica esmagou o Marítimo por 7-1, num jogo a contar para a 15.ª jornada do Campeonato.



Darwin Nuñez, com dois golos apontados ainda antes dos 20 minutos de jogo, abriu caminho à goleada das 'águias', que assim se mantêm a quatro pontos de distância do Sporting, líder da competição.



