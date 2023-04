V. Guimarães triunfa no Funchal

O Vitória de Guimarães ascendeu provisoriamente ao sexto lugar do campeonato, que pode dar acesso à Liga Conferência, ao vencer fora o Marítimo por 2-1, em encontro da 30.ª jornada.

Tiago Silva, aos 37 minutos, de grande penalidade, e André Silva, aos 65, marcaram para os vimaranenses, que acabaram com um série de seis jogos sem ganhar, enquanto Geny apontou, aos 87, o tento dos insulares, que somaram o segundo desaire seguido.



Na classificação, o Vitória de Guimarães passou a somar 44 pontos, contra 42 pontos do Famalicão, que se desloca no domingo a Alvalade, para defrontar o Sporting, enquanto o Marítimo manteve-se em 16.º, posição de play-off, com 22.