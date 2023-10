Martínez e Félix consideram que jogo com a Bósnia é para ganhar

Foto: José Sena Goulão - EPA

O selecionador nacional, Roberto Martínez, e o avançado de Portugal João Félix fizeram a antevisão da partida com a Bósnia-Herzegovina da próxima segunda-feira (19h45) com transmissão na RTP1, num encontro que terá arbitragem do turco Halil Umut Meler. Tanto Martínez como João Félix afirmaram que este é um desafio para ganhar.