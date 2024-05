Matheus Reis está de regresso aos convocados do Sporting para o jogo de sábado frente ao Portimonense. O defesa brasileiro não joga desde o início de abril, mas está agora recuperado. Já o guarda-redes Adán continua fora das opções para este jogo.

Os jogadores leoninos vão contar com um forte apoio nas bancadas, neste penúltimo jogo em casa. A lotação em Alvalade está esgotada.



O jogo começa às 18h00 e pode ser decisivo para o festejo do título já este fim de semana. De novo questionado sobre o futuro, Rúben Amorim relembra ter contrato com o Sporting.