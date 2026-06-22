Messi bisa para a história

A campeã em título Argentina garantiu um lugar nos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Áustria por 2-0, graças a dois golos de um histórico Lionel Messi.

Em Arlington, em encontro da segunda jornada do Grupo J, o capitão da Argentina resolveu o encontro com golos aos 38 e 90+5 minutos, para se isolar como o melhor marcador da história dos Mundiais, com 18 golos, depois de falhar um penálti, aos nove.



A formação de Lionel Scaloni, ainda sem a vitória no agrupamento garantida, passou a contar seis pontos, contra três dos austríacos e nenhum de Jordânia e Argélia, que se defrontam hoje em Santa Clara.