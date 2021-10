Michael Manniche. Antigo ponta de lança continua atento ao Benfica

Em 2019, o antigo avançado do Benfica Michael Manniche esteve no Estádio da Luz para assistir à vitória das "águias" sobre o Portimonense e aproveitou para tirar uma foto com várias lendas dos encarnados.

"Foi há 36 anos que conheci pela primeira vez no Benfica o Humberto Coelho, Toni, Shéu", escreveu no Facebook o dinamarquês, agora com 62 anos, que vestiu de encarnado entre 1983 e 1987.





Há quatro anos numa entrevista ao jornal online "Observador" o antigo jogador do Benfica lembrava do agora presidente do Benfica, Rui Costa: "Quando eu jogava no Benfica, o Rui Costa era o apanha-bolas. Então, era costume seu posicionar-se atrás da baliza e, às vezes, só às vezes, apanhava uma bola minha que saía ao lado e por cima. O Rui Costa era o meu apanha-bolas. Um orgulho".