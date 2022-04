Miguel Correia vence Rali Terras D`Aboboreira

A dupla Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) sagrou-se vencedora do Rali Terras D’Aboboreira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e também integrante do calendário do European Rally Trophy-ERT Iberian Rally Trophy, naquela que foi a sua estreia como vencedor de uma jornada do CPR. Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally 2 Evo) terminou na segunda posição, a 2.0s do jovem piloto de Braga, reforçando a liderança no campeonato.A prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante percorreu os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, com a incerteza relativa ao vencedor a manter-se até à derradeira classificativa (Aboboreira 2), a Power Stage, já que antes da mesma apenas 1.6s separavam Correia, o líder, de Araújo, que entretanto ganhara a segunda posição a Bruno Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) na segunda e última passagem pela “especial” do Marão.Na hora decisiva, Miguel Correia revelou-se mais forte e até assinou o melhor tempo nessa última especial do rali, ao ganhar 0.4s ao rival direto, fixando a diferença final entre ambos em 2 segundos.





Bruno Magalhães terminou no pódio, a 11.2s do vencedor, enquanto José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) foi quarto por uma vantagem de 1.3s face a Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 Evo), outro dos jovens que como Miguel Correia tem vindo a destacar-se esta temporada.