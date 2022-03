Miguel Oliveira e Xutos & Pontapés juntos em iniciativa para promover etapa portuguesa do Moto GP

Miguel Oliveira está a viver rum bom início de temporada e espera que a vitória no Grande Prémio da Indonésia embale o resto da época. O piloto português entrou numa iniciativa com os Xutos & Pontapés que serviu para promover a etapa portuguesa do circuito.