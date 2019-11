Miguel Oliveira falha o Grande Prémio da Malásia

Miguel Oliveira sofreu um despiste violento nos treinos para o Grande Prémio da Austrália, em que se magoou nos dois pulsos e agravou a lesão no ombro.



O piloto de Almada falha assim a penúltima ronda do campeonato do mundo este fim de semana e não sabe se pode competir em Valência, no encerramento da temporada, porque pode ser operado ao ombro.