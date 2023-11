Ministério Público instaura inquérito aos incidentes na AG do FC Porto

"Tendo em conta os acontecimentos sucedidos na AG do FC Porto, que teve início em 13 de novembro, amplamente divulgados na comunicação social e suscetíveis de integrarem infrações criminais de natureza pública, foi determinada a instauração de inquérito, que corre termos no DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) da Procuradoria da República do Porto", sinalizou o órgão.





O trabalho é da jornalista da Antena 1 Camila Vidal.