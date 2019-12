A equipa de Moreira de Cónegos recebe este domingo o Belenenses SAD para mais um jogo da 14ª jornada da I Liga de futebol profissional. As duas equipas estão ambas com 15 pontos na tabela classificativa, mas é o Belenenses que ocupa o lugar cimeiro por ter mais vitórias no historial deste campeonato. Este jogo pode alterar o equilíbrio pontual entre as duas equipas, um desafio que pode acompanhar aqui na RTP Notícias com todas as estatísticas, em direto.