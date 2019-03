O Benfica entra este domingo em campo para defrontar o Moreirense, equipa sensação da I Liga. A equipa de Bruno Lage vem de uma eliminatória na Liga Europa, frente ao Dínamo Zagreb, em que teve de jogar prolongamento para seguir em frente e procura os três pontos para regressar à liderança, em conjunto com o FC Porto. A partida não se afigura fácil, já que do outro lado está o Moreirense, uma das equipas que luta por uma vaga na Europa e que venceu os encarnados no Estádio da Luz na primeira volta. A partida tem início às 17h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto.