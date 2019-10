Moreirense - Boavista. I Liga em Direto

Moreirense e Boavista empataram este sábado 1-1, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, em que a equipa de Moreira de Cónegos atuou em inferioridade numérica durante mais de uma hora. O brasileiro Nene inaugurou o marcador para o Moreirense aos 45+3, na marcação de uma grande penalidade, já depois da expulsão do argelino Halliche na equipa anfitriã, aos 26, mas o Boavista igualou com um autogolo do brasileiro Iago Santos, aos 82. O Boavista, que manteve a invencibilidade na prova, falhou a possibilidade de se isolar no quarto lugar, mas subiu ao quinto, com 12 pontos, enquanto o Moreirense quebrou um ciclo negativo de três derrotas seguidas no campeonato, no qual ocupa o 11.º posto, com oito.