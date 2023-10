Um autogolo do Moreirense deixou o Boavista na frente ao passar dos 20 minutos. André Luís marcou aos 35' e o Moreirense empatou 1-1, aquele que viria a ser o resultado final. O Boavista, que não vence há três jogos, é quarto classificado, com 15 pontos, mas pode perder lugares nesta jornada para os perseguidores, enquanto o Moreirense, que vinha de dois triunfos seguidos, é oitavo, com 11.