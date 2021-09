O Moreirense, 15.º, com três pontos, recebe o Arouca, 13.º, com cinco, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da sétima ronda da I Liga, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto. Acompanhe aqui o jogo ao minuto