O FC Porto visita esta sexta-feira Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense. Em jogo da 16.ª jornada, a equipa de Sérgio Conceição vai a um campo tradicionalmente complicado e espera conseguir os três pontos para continuar a perseguição ao líder Benfica. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.