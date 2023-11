Muito equilíbrio no relvado. Os festejos apenas surgiram ao minuto 76, com o Moreirense a ganhar vantagem de 1-0. Um golo de André Luís ao cabecear no coração da área. O Vitória tentou virar o rumo dos acontecimentos, mas a equipa da casa segurou esta vantagem no dérbi minhoto. Vitória e Moreirense continuam em boa posição na tabela e ocupam o 5.º e 6.º lugares, respetivamente, com 19 e 17 pontos.