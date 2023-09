Um golo de Alan aos 17 minutos valeu a vitória do Moreirense, na receção ao Farense, em jogo da sexta jornada da I Liga.

Esta vitória valeu aos nortenhos a subida ao nono lugar da classificação, em igualdade pontual (7) com o Sporting de Braga, que só joga amanhã.





O Farense mantém-se com seis, seguindo no grupo dos décimos colocados, com Gil Vicente e Arouca.