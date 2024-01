Quatro golos na primeira parte, com o Moreirense a ganhar vantagem por intermédio de Matheus Aiás, mas com o Casa Pia a dar a volta e a chegar ao intervalo a vencer por 3-1. Yuki Soma, Felippe Cardoso e João Nunes marcaram para os visitantes no primeiro tempo. Após o descanso, Felippe Cardoso marcou o seu segundo golo na partida (1-4). Com o andar do marcador, a equipa da casa já só esperava o fim do jogo. O Casa Pia salta para o oitavo lugar, com 19 pontos, o Moreirense é sexto, com 26.