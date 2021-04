O Sporting joga esta segunda-feira em Moreira de Cónegos para alcançar os três pontos e manter a distância para o FC Porto de dez pontos. A equipa de Rúben Amorim tem praticamente o plantel na máxima força depois da pausa para as seleções e vai defrontar uma equipa que se mostra confortável no meio da tabela. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.