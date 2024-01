Moreirense vence Famalicão e reforça sexto lugar da I Liga

O Moreirense reforçou domingo o sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Famalicão por 1-0, em encontro da 19.ª jornada. O brasileiro Maracás marcou, aos 82 minutos, o golo da formação da casa, que na última ronda tinha sido goleada por 5-0 pelo FC Porto, no Dragão. O conjunto de Moreira de Cónegos passou a somar 32 pontos, colocando-se provisoriamente a quatro dos vizinhos Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, enquanto o Famalicão manteve-se com 22, no oitavo posto.

Veja o resumo da vitória do Moreirense sobre o Famalicão: