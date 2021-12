Rafael Martins inaugurou o marcador ainda no primeiro tempo e colocou a equipa do Moreirense em vantagem por 1-0, num encontro perante a sensação do campeonato. O Estoril Praia não deu a volta ao marcador e perdeu 3 pontos em casa da formação agora comandada por Lito Vidigal. Com este resultado a equipa do Minho sobe a 15.º da classificação, com 12 pontos. O Estoril permanece em 5.º lugr e espera pelos jogos de Vitória e Portimonense.