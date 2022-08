Morte de Chalana. João Alves recorda "grande colega" que partiu "cedo demais"

João Alves, ex-jogador do Benfica e comentador da RTP, recebeu "com choque" a notícia da morte de Fernando Chalana. "Foi um grande colega que eu tive, joguei com ele no Benfica durante quatro anos, onde formámos o melhor meio campo onde joguei até hoje", contou.