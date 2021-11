Motonáutica. Figueira da Foz recebe grande prémio F1

A Figueira da Foz vai receber o campeonato do Mundo de F1 de motonáutica entre os dias 25 e 28 deste mês. Irá contar com a participação de pilotos de 10 países e 18 arcos que vão competir em duas corridas, no rio Mondengo. O Presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica diz que o espetáculo está garantido.