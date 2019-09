Mundiais de Atletismo. Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo vão representar Portugal pela 1ª vez num Mundial

Nelson Évora está habituado a subir ao pódio várias vezes com a camisola de Portugal. Pichardo nasceu em Cuba e naturalizou-se português.



Os dois vão estar juntos nos Mundiais do Qatar. Os dois podem ser sinónimo de medalhas.



Dos 15 atletas que vão ao Qatar. Patrícia Mamona também sonha voar alto no triplo salto.



O mais velho do grupo é João Vieira com 43 anos, é 11º mundial no currículo e aposta nos 50 km em marcha.



De 27 de setembro até 6 de outubro, os mundiais de atletismo vão ter acompanhamento total na RTP.