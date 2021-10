Mundiais de ginástica artística. Filipa Martins está nas finais de "all around" e de paralelas assimétricas

Filipa Martins garantiu presença nas finais do concurso completo (all around) e de paralelas assimétricas, feito inédito para a ginástica lusa, nos Mundiais de artística, que decorrem em Kitakyushu, no Japão.