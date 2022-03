Mundiais de Pista Coberta. Abdel Larrinaga nas semi-finais dos 60 metros barreiras

Abdel Larrinaga qualificou-se hoje para as semifinais dos 60 metros barreiras dos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado. O atleta português correu na quinta série e foi quarto com o tempo de 7 segundos e 69 centésimos, sendo repescado. Ficou a dois centésimos de segundo do recorde pessoal.