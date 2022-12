Mundial 2022. Otávio já treina e poderá jogar frente à Suíça

Otávio já treinou sem limitações a dois dias do jogo dos oitavos de final do Mundial. William Carvalho foi o porta-voz da equipa. O médio afirma que Ronaldo já explicou o momento da substituição frente aos coreanos e diz que espera dificuldades com os helvéticos.