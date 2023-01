Mundial de andebol. Portugal empata e complica apuramento

Numa primeira parte morna, mas renhida, a seleção das quinas comandou bem as incidências, tendo estado em desvantagem apenas uma vez.





As defesas sobrepuseram-se aos ataques, assim como os guardiões Miguel Espinha e Rangel da Rosa.





Do lado português, António Areia foi o principal desbloqueador de uma defesa canarinha que anulou bem o ataque organizado luso.





Já os brasileiros falharam na hora de castigar as falhas portuguesas e tiveram de se socorrer dos seus pontas para mexer no marcador.





Tudo somado, ao intervalo, resultou num 12-11 favorável a Portugal. Contudo, tudo mudou no arranque da etapa complementar, onde Leonardo Terçariol foi fundamental na baliza canarinha.



A seleção portuguesa não capitalizou da melhor forma o 7 para 6 e permitiu vários golos fáceis aos seus irmãos brasileiros.





O jogo chegou ao fim com muita incerteza no marcador e, quando Francisco Costa parecia ter dado a vitória a Portugal, as árbitras foram ao VAR depois do apito final para descortinar uma falta antidesportiva de Alexis Borges (expulso por não estar à distância mínima exigida no livre de nove metros o Brasil).





Chamado à conversão do livre de sete metros, Jean-Pierre Dupoux sentenciou o empate.