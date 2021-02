Mundial de Clubes. Al Ahly defronta Bayern de Munique esta segunda-feira

O segundo finalista no Mundial de Clubes vai ser decidido entre o Bayern de Munique e Al-Ahly do Egipto. Os alemães tiveram um problema no voo para o Catar. Demoraram mais do que era esperado para descolar de território alemão, o que irritou o treinador da equipa.