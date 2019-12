Mundial de Clubes. Antigos jogadores do Flamengo acreditam que jogo com Liverpool será equilibrado

E já no sábado a final do Mundial de Clubes e Jorge Jesus tem todos os jogadores disponíveis. Para este jogo com o Liverpool no Catar o Flamengo deve ter perto de 20 mil adeptos no estádio. Alguns deles antigos jogadores. Os repórteres da RTP no Catar conversaram com Júlio César, Juan e Bebeto.