Mundial de F1 pode regressar a Portugal em setembro ou outubro

O regresso discute-se por causa da incerteza provocada pela pandemia.



A organização procura circuitos alternativos aos 22 que integravam já o calendário para 2020.



Portugal até poderá receber uma segunda corrida a quatro de Outubro, na pista da Mexilhoeira Grande.



Tal como vai acontecer na Áustria, em julho, e no Reino Unido em Agosto.



Nos próximos dias será feito o anúncio do novo calendário de provas do campeonato do mundo de Fórmula 1.



O Autódromo Internacional do Algarve foi reclassificado e passou a contar com a nota máxima para circuitos da Federação Internacional do Automóvel.