Mundial no Catar. Milhares de adeptos em festa nas ruas de Doha

Neste primeiro dia do primeiro mundial do Médio Oriente, a festa também se fez nas ruas de Doha, capital do Catar. Antes da bola começar a rolar, já havia milhares de visitantes pela cidade. Adeptos de vários países à espera de assistir a um grande espetáculo, apesar das polémicas.