Partilhar o artigo Mundial sub-20: Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título Imprimir o artigo Mundial sub-20: Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título Enviar por email o artigo Mundial sub-20: Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título Aumentar a fonte do artigo Mundial sub-20: Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título Diminuir a fonte do artigo Mundial sub-20: Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título Ouvir o artigo Mundial sub-20: Ucrânia bate Coreia do Sul e conquista título