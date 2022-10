Mundial2022. Anfitrião Qatar envolto em polémica

A FIFA entregou ao Qatar, em dezembro de 2010, com alguma surpresa, ou não, a organização do Mundial de futebol de 2022 e desde logo suspeitas de ‘batota’ e favorecimento pairaram sobre a candidatura vencedora.Em Zurique, a escolha do Qatar foi divulgada alguns minutos após a da Rússia para acolher o Mundial em 2018, em detrimento das candidaturas conjuntas de Portugal e Espanha, de Países Baixos e Bélgica e a de Inglaterra. Foram escolhidos dois estreantes na organização da competição.O então presidente da FIFA, o suíço Joseph Blatter, justificou na altura as escolhas com a aposta em “novos territórios”, mas, anos mais tarde, admitiu que a realização do Mundial no Qatar, primeiro país do Médio Oriente a receber a prova, tinha sido “um erro” - declarações posteriormente corrigidas, assinalando o "erro" mas se a competição fosse disputada no verão.A escolha do anfitrião geograficamente mais pequeno da história dos Mundiais, que possibilita assistir a mais do que um jogo por dia, não foi unânime, mas superou as candidaturas dos Estados Unidos (14 votos contra oito dos norte-americanos, na última votação), Japão, Coreia do Sul e Austrália, que seria o único estreante.O Mundial no Qatar levou a que, pela primeira vez, devido às fortes temperaturas verificadas naquela península no Golfo Pérsico nos meses habitualmente escolhidos para a prova, junho e julho, a rondar os 50 graus celsius, a que a prova decorra no inverno, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.O Qatar tinha pedido à FIFA para fazer uma “aposta arriscada”, insistindo que o calor naquela região do globo não seria um problema, com a promessa de que com o recurso a tecnologia de ponta essa condição seria minimizada, quer junto dos jogadores quer junto dos adeptos.A FIFA tem também como referências os Mundiais de 1986, no México, de 1994, nos Estados Unidos, e de 2014, no Brasil, onde se verificaram fortes ondas de calor e nem por isso deixaram de ser três dos campeonatos mais bem-sucedidos da história do futebol.O peso do dinheiro catari, gerado pelo petróleo e pelo gás, e a abertura de novos mercados para os patrocinadores terá sido decisivo na atribuição da organização da prova, até porque do ponto de vista desportivo a seleção de futebol do país, na altura, encontrava-se na 113.ª posição do ranking da FIFA.





As suspeitas de irregularidades e compra de votos em favor da candidatura do rico emirado começaram a ganhar corpo logo após a entrega da organização do Mundial ao Qatar e, nos meses que se seguiram ao anúncio da FIFA, várias denúncias e investigações revelaram vias de corrupção.



Algumas das denúncias de subornos para a compra de votos tiveram origem em altos funcionários da FIFA e, em 2014, o Sunday Times revelou documentos em que o presidente da Confederação Asiática de Futebol (CAF) na época, o catari Mohammed Bin Hammam, terá pago cerca de 4,4 milhões de euros (ME) em ‘apoios’.



O processo engrossou quando uma antiga funcionária da candidatura catari admitiu que vários dirigentes africanos receberam cerca de 1,5 ME para que apoiassem e votassem a favor e o FBI investigou um pagamento de 1,8 ME ao tobaguenho Jack Warner, na altura líder da CONCACAF e vice-presidente da FIFA, com origem no Qatar.



O avolumar de denúncias de compra de votos em favor do Qatar abalou a estrutura da FIFA, que também conduziu uma investigação interna, e vários responsáveis foram mesmo detidos para averiguações, como o então presidente da UEFA, o francês Michel Platini.



Blatter, em declarações à agência noticiosa AFP, há três anos, implicou ainda na atribuição ao Qatar do Mundial o então presidente de França Nicolas Sarkozy, que, alegadamente, terá pedido a Platini para apoiar a candidatura.



A acusação de Blatter surgiu após o Sunday Times ter revelado a existência de um acordo de 350 ME entre a FIFA e o canal Al-Jazeera (reforçado com mais 350 ME), assinado antes do anúncio, para o alegado pagamento de direitos televisivos, caso o Qatar fosse escolhido como anfitrião do Mundial.



De escândalo em escândalo, e além das práticas de corrupção na "compra" de votos, o Mundial do Qatar é ainda confrontado com exploração do trabalho dos migrantes na construção dos estádios e infraestruturas e violação dos direitos humanos e já não se livra de ser o mais polémico de sempre.



A fase final do Mundial vai ser disputada entre 20 de novembro a 18 de dezembro por 32 equipas, descartada a pretensão do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de aumentar os finalistas já para 48, por falta de estádios no Qatar. Portugal integra o Grupo H da competição, com Uruguai, Coreia do Sul e Gana.