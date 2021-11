Mundial2022. Danilo ciente da dificuldade do jogo com a Rep. Irlanda

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o médio do PSG, começou por dizer que "o foco principal está sempre no primeiro jogo. Pensamos no jogo com a Sérvia, porque são duas finais, mas o jogo mais próximo é com a Irlanda. Sabemos que é um adversário combativo. Tivemos dificuldades em Portugal. Conhecemos os pontos fortes e fracos".





A propósito da sua polivalência o futebolista considerou: "São opções. Cada jogador tem as suas características. Cancelo também joga a lateral-esquerdo no clube. Tenho essa valência, posso jogar a médio e a central. É uma alternativa válida. Se posso ajudar a equipa a ter mais opções... Não sinto pressão diferente entre jogar a defesa e a médio. Não me sinto mais confortável como defesa, porque sou médio de origem, mas sinto-me bem".





Quanto ao seu dia a dia no Paris Saint Germain frisou: "É um plantel recheado de jogadores de qualidade. Tenho tido as minhas oportunidades. Tenho trabalhado para isso. Ter minutos no clube ajuda muito. É sempre bom estar na seleção e ser opção".





O encontro com a República da Irlanda realiza-se quinta-feira (19h45).