Mundial2022. Nuno Mendes ausente do treino

Foto: José Sena Goulão - EPA

O lateral Nuno Mendes foi ausência, esta terça-feira, no quarto treino da Seleção no Catar, no centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, de preparação para a estreia no Grupo H do Mundial, diante do Gana, na quinta-feira.