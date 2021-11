Mundial2022. Rafael Leão assume a ambição de ganhar os dois próximos jogos da seleção

Rafael Leão foi o primeiro porta-voz da seleção antes dos jogos frente a Irlanda e Sérvia, os dois últimos na qualificação para o acesso ao Mundial-2022, e o avançado do Milan garantiu que a seleção terá ambição nos dois jogos.



Questionado como vê a camisola do centenário que tem vestida respondeu: "É uma camisola bonita, representa Portugal, fica-me bem (risos). É um grupo fantástico, receberam-me bem. Sou dos mais novos, eles passam-me experiência, confiança, foi importante para dar o meu contributo".



É um dos melhores dribladores da Europa, acima de Mbappé; ele já luta pela Bola de Ouro, será que se vê no patamar do jogador francês?: "Tento melhorar dia após dia, mas esse assunto não tem nada a ver com esse contexto, agora é a Seleção, estou focado".



No Milan tem jogado à esquerda ou centro, o que prefereo avançado luso? "Não interessa, estou para ajudar em qualquer posição, vou estar disponível para ajudar a equipa".



Será que admite que está na sua melhor fase? "Sim, contente com o que tenho feito, com o trabalho no clube. Quero agradecer a oportunidade de mostrar o meu valor com os jogadores de qualidade que estão aqui".