Mundial2022. Rúben Dias admite que o Gana pode levantar problemas

Foto: António Cotrim - EPA

Rúben Dias, central do Manchester City, foi o porta-voz da seleção esta terça-feira no centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, no quarto dia de trabalho no Catar. A seleção do Gana, António Silva e Cristiano Ronaldo foram assuntos abordados na conversa com os jornalistas.