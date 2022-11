Mundial2022. Seleção começa a preparar jogo com o Gana

A boa notícia prende-se com a recuperação total do joelho esquerdo de Pepe.



Após ter trabalhado duas vezes com uma proteção, após a entorse sofrida pelo FC Porto, que o afastou mais de um mês dos relvados, o central, de 39 anos, apareceu sem limitações, num dia mais fresco que o anterior, mas ainda assim caloroso.







Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo realizou os habituais exercícios de aquecimento com bola, antes de ser dividido em dois, para a realização de situação de jogo, no relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.



Depois de defrontar o Gana, na quinta-feira, Portugal mede forças com o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.



A 22ª edição do Campeonato do Mundo arrancou no domingo e termina em 18 de dezembro.